Verbandsliga: Relegation bei Holzhausen noch kein Thema - Fokus auf Berg-Spiel gerichtet

1 Im Hinspiel gewann der FC Holzhausen – hier mit Niklas Schäuffele – 3:1 gegen den TSV Berg. Schäuffele ist am Samstag nicht mit von der Partie. Foto: Andreas Wagner Am vorletzten Spieltag gastiert der FC Holzhausen beim TSV Berg. Trotz personeller Ausfälle will das Team von Trainer Karsten Maier seine Favoritenrolle bestätigen.







TSV Berg – FC Holzhausen (Samstag, 15.30 Uhr). Am vorletzten Spieltag geht es für den FC Holzhausen zum Tabellenachten TSV Berg. Die Ausgangslage ist klar: Mit nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz steht die Heimmanschaft unter Druck. Ein Sieg wäre für den TSV also sehr wichtig. Die Bergener gehen jedoch mit durchwachsener Form in die Partie: Aus den letzten beiden Begegnungen holte das Team lediglich einen Punkt. Umso wichtiger ist es nun, die Negativserie zu beenden und mit einem Erfolgserlebnis Selbstvertrauen für das Saisonfinale zu tanken.