Verbandsliga Landesliga: Lehrbuch-Abwehrverhalten, Glanztaten und das 22. Tor von Tevfik Ceylan

Der FC 08 2 hatte bei der 1:3-Niederlage bei der SF Elzach-Yach mit einem sehr ausgedünnten Kader zu kämpfen. Landesligist Pfaffenweiler will Bodensee-Topteam erneut ärgern.
Verbandsliga SBFV: Durch viele Ausfälle von erfahrenen Spielern wie Noah Kälble (Hand-OP-Reha), Maximilian Rudy (Hand-OP) oder Erik Buzak (eine Knieoperation am Kreuzband steht an) sowie den Ausfällen von Kapitän Luis Seemann, dem gesperrten Jason Barth, von Spieler-Co-Trainer Kevin Vurusic, Luis Milinovic, Doli Dialundama und weiteren Akteuren dünnte die Spielerdecke merklich aus.