Verbandsliga Landesliga: Lehrbuch-Abwehrverhalten, Glanztaten und das 22. Tor von Tevfik Ceylan

Der FC 08 2 hatte bei der 1:3-Niederlage bei der SF Elzach-Yach mit einem sehr ausgedünnten Kader zu kämpfen. Landesligist Pfaffenweiler will Bodensee-Topteam erneut ärgern.

Verbandsliga SBFV: Durch viele Ausfälle von erfahrenen Spielern wie Noah Kälble (Hand-OP-Reha), Maximilian Rudy (Hand-OP) oder Erik Buzak (eine Knieoperation am Kreuzband steht an) sowie den Ausfällen von Kapitän Luis Seemann, dem gesperrten Jason Barth, von Spieler-Co-Trainer Kevin Vurusic, Luis Milinovic, Doli Dialundama und weiteren Akteuren dünnte die Spielerdecke merklich aus.

So musste das Trainerteam auf viele U19-Spieler zurückgreifen. In Elzach standen mit Felix Kieninger und Melvin Philipp zwei Spieler der A1 in der Startelf. Die Ersatzbank war derweil ausschließlich mit fünf A-Junioren, sogar aus der A2, bestückt.

Landesliga SBFV: Das neunte Unentschieden in der laufenden Runde war für den FC Pfaffenweiler ein gutes: Beim Titelkandidaten FC 03 Radolfzell nahm Spielertrainer Jonas Schwer mit seiner Elf „einen insgesamt verdient erkämpften Punkt“ mit nach Pfaffenweiler.

Das 1:1 bewertete er so: „In Radolfzell ist es immer schwer. Nach unserem Überlingen-Spiel war klar, dass wir besser agieren müssen.“

Nachdem Tabellenführer SC Konstanz-Wollmatingen (51 Zähler) schon etwas enteilt ist, könnte der Vizemeister in dieser Runde wieder den Radolfzeller Aufstiegstraum zerschlagen und als „Spielverderber“ in die Relegation einziehen. Neun Partien ohne Niederlage (allerdings sechs Remis) bieten genug Selbstvertrauen.

Wieder in der Spur ist der FC Königsfeld nach zwei Siegen. Das 3:1 gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf fiel in die Kategorie „Arbeitsdreier“.

Lars Ganzhorn war mit einem Tor und einer Vorlage der entscheidende Mann auf dem Feld. „Beim 1:0 habe ich einfach den Ball mit dem Außenrist gezogen. Beim 3:1 haben wir es sehr schön gespielt über drei Stationen“, freute sich der frühere Jugendspieler des 1. FC Köln.

Beinahe hätte er noch ein zweites Tor erzielt, traf aber nur den Pfosten. Sehr engagiert in der Offensive waren Tim Hettich und Theo Blankenburg.

Die Szene des Spiels hatte allerdings – neben Keeper Nur Cheikhi mit zwei Glanztaten – Innenverteidiger Steffen Holzapfel kurz vor der Pause. Bei einem Ballverlust konterte Dettingen mit drei Mann gegen ihn alleine in Richtung Tor. Mit Cleverness, Ruhe und gutem Stellungsspiel verwirrte er die Gegner mit einem Lehrbuch-Abwehrverhalten und verhinderte das 2:2.

SV Aasen

Bei Tevfik Ceylan überwog nach dem 4:4 beim FC Überlingen die Enttäuschung. „Da müssen wir mehr mitnehmen. Man hat einfach gesehen, wenn wir nicht über 90 Minuten zu 100 Prozent bei der Sache sind, machen wir zu viele Fehler.“

Mit seinem späten Elfmeter rettete Ceylan mit Saisontor 22 wenigstens noch einen Punkt. Am Ende gab es auch ein Lob: „Keiner hat nach dem 2:4-Rückstand aufgegeben und bis zum Ende gekämpft.“