Verbandsliga: In letzter Minute – Czerwonka erlöst FCH mit entscheidendem Siegtreffer

In letzter Minute – Czerwonka erlöst FCH mit entscheidendem Siegtreffer

1 Der FCH (in Rot-Schwarz) beendet die Verbandsliga-Saison mit einem Sieg. Foto: Andreas Wagner Mit einem späten Sieg hat sich der FC Holzhausen Selbstvertrauen für die Relegation geholt. Gegen den Türk. SV Singen geht es nun um das große Ziel: den Aufstieg in die Oberliga.







FC Holzhausen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1:0 (0:0). Knapp eine Woche vor dem Relegationshinspiel hat der FC Holzhausen noch einmal Selbstvertrauen getankt. Der jüngste Sieg hat zwar tabellarisch keine Relevanz mehr – Platz zwei ist dem Team von Karsten Maier bereits seit Wochen sicher –, doch psychologisch könnte dieser Erfolg Gold wert sein. Denn am kommenden Samstag steht das mit Spannung erwartete Duell mit dem Türk. SV Singen an. Dann wird der FCH vor heimischer Kulisse alles in die Waagschale werfen müssen, um sich gegen den hochmotivierten Gegner das Ticket für die Oberliga zu sichern..