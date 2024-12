Verbandsliga: FC Holzhausen mit Blackout und acht Gegentoren im Topspiel

1 Nach der Pleite war bei Trainer Karsten Maier auch nur noch Schulterzucken angesagt. Foto: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Verbandsligist FC Holzhausen kommt beim TSV Oberensingen gehörig unter die Räder und kassiert eine Klatsche. Trotz der Niederlage beim Tabellenvierten bleibt der FCH Erster – vorerst.









TSV Oberensingen – FC Holzhausen 8:4 (6:1). Nach 45 Minuten war die Partie in Oberensingen schon durch. Da stand es 6:1 für den Gastgeber. Die Aufholjagd der Gäste aus Holzhausen in Hälfte zwei kam zu spät. Der FCH profitiert von der Spielabsage zwischen Türkspor Neckarsulm und dem FC Esslingen. Dadurch bleibt der FCH erstmal an der Spitze der Verbandsliga. Neckarsulm hat aber nur einen Punkt Rückstand.