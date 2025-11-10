Veranstaltung in Rottweil: Ein Winterfest für alle auf dem Hofgut Neckarburg

Vom 21. November bis 21. Dezember lädt das Hofgut Neckarburg zum „Winterglanz“ ein. Nadine und Ralf Roming schaffen einen Ort, an dem Winterzauber im Mittelpunkt steht.
Der Winter steht vor der Tür – und mit ihm ein Ereignis für die gesamte Region. Vom 21. November bis 21. Dezember 2025 verwandeln Nadine und Ralf Roming das Hofgut Neckarburg in eine Winterglanz-Arena. „Unser Winterglanz ist weit mehr als ein Event“, sagt Nadine Roming, „Er ist ein Treffpunkt für die ganze Region – ein Ort, an dem Kinderaugen leuchten, Geschichten erzählt und Traditionen lebendig gehalten werden.“ „Uns ist wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, diesen besonderen Winter mit uns zu erleben, deshalb ist der Eintritt frei“, betont Roming.