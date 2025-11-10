Veranstaltung in Rottweil: Ein Winterfest für alle auf dem Hofgut Neckarburg

Vom 21. November bis 21. Dezember lädt das Hofgut Neckarburg zum „Winterglanz“ ein. Nadine und Ralf Roming schaffen einen Ort, an dem Winterzauber im Mittelpunkt steht.

Der Winter steht vor der Tür – und mit ihm ein Ereignis für die gesamte Region. Vom 21. November bis 21. Dezember 2025 verwandeln Nadine und Ralf Roming das Hofgut Neckarburg in eine Winterglanz-Arena. „Unser Winterglanz ist weit mehr als ein Event“, sagt Nadine Roming, „Er ist ein Treffpunkt für die ganze Region – ein Ort, an dem Kinderaugen leuchten, Geschichten erzählt und Traditionen lebendig gehalten werden.“ „Uns ist wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, diesen besonderen Winter mit uns zu erleben, deshalb ist der Eintritt frei“, betont Roming.

Damit der Besuch für alle entspannt bleibt, wird ein kostenloser Shuttle-Service eingerichtet. Dieser pendelt regelmäßig zwischen der Villingendorfer Ortsmitte und dem Hofgut.

Besucher dürfen sich auf kulinarische Highlights, gemütliche Aufenthaltsbereiche und eine abwechslungsreiche Unterhaltung freuen. Und auf fünf Wochenenden mit einem vielfältigen Programm. Den Auftakt der Wochenenden bilden die beliebten After-Work-Partys in der geschmückten Schirmbar. Für den passenden Sound sorgen die DJ’s Patric Lerric und BLACKALPAKA.

Ein vielfältiges Programm

An den Konzertabenden, freitags und samstags, stehen zahlreiche Bands und Künstler auf der Bühne – unter anderem Man and Me, Figa & Schuss, die Big Band der Kulturwerkstatt, The Mantics, Lynda Cullen, Dos Mundos, Fintan Lucy, Annarika, die Inklusionsband Simply Luckies sowie der Cavemenchor. Die Sonntage gehören den Familien: Mit Vorlesungen von Weihnachtsgeschichten und kulinarischen Genüssen lädt das Hofgut zum Ausklang des Wochenendes ein.

Besonders am Herzen liegt den Veranstaltern der soziale Gedanke hinter dem Projekt.

„Mit unserem Waffel- und Naschstand möchten wir unserer Region etwas zurückgeben“, betont Ralf Roming. „Wir bieten Vereinen und Schulen die Möglichkeit, ihre sozialen Projekte zu unterstützen.“

Mit dabei sind das Leibniz-Gymnasium Rottweil, der Radfahrverein Herrenzimmern, sowie die Irlandklasse und die Apfelklasse der GWRS Villingendorf. Das gesamte Konzept des Winterglanzes folgt dem Gedanken der Nachhaltigkeit und Regionalität. Große Unterstützung erfährt das Projekt von lokalen Betrieben und Anbietern aus der Umgebung.

Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter: www.hofgut-neckarburg.de/Winterglanz-2025. ﻿