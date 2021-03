Fundstücke werden in Sulz am Eck zu Design-Objekten

1 Benjamin und Rainer Nixdorf finden das Rohmaterial für ihre Design-Objekte im Wald und in Abbruchhäusern. Foto: Faust

Eigentlich sollte es ein Hobby sein: Benjamin Nixdorf aus Sulz am Eck begann als Ausgleich zu seinem Beruf als Event-Manager Design-Objekte aus Holz zu schaffen. Sein Vater Rainer gesellte sich dazu, und mittlerweile hat das Duo sein Projekt "Bewoody" als Kleingewerbe angemeldet.

Wildberg-Sulz - Für Benjamin Nixdorf ist Holz so etwas wie ein Lebensthema, schließlich kennt er es nicht anders, dass Brennholz aus dem eigenen Wald in Sulz am Eck im Kamin verbrennt. Der 27-Jährige, der nun in Weinsberg lebt, hat sich aber vor rund zwei Jahren mit seinem Vater Rainer in der Freizeit dem Projekt "Bewoody" verschrieben.

