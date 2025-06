Urlaub wird teurer: So begründen dies die Kinzigtäler Reisebüros

1 Türkei, Spanien, Mauritius oder wie auf dem Foto Griechenland? Für viele Deutsche stellt sich vor allem die Frage, was sie am wenigsten kostet. Foto: Alexia Angelopoulou/dpa/dpa-tmn Eine Umfrage hat ergeben, dass ein Fünftel der Deutschen weniger Geld für Urlaub ausgeben will. Unsere Redaktion hat die hiesigen Reisebüros gefragt, ob auch die Kinzigtäler sparen.







Türkei, Spanien, Mauritius oder vielleicht doch eine Kreuzfahrt? Für viele ist mindestens ein schöner Urlaub fester Bestandteil ihrer Jahresplanung. Gerade nach der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Reisebschränkungen nahmen viele die Möglichkeit wahr, endlich wieder in den Urlaub fliegen zu können. Doch die Reisefreude scheint nun abzuebben. Bei einer Umfrage, die für den Tourismusgipfel in Berlin hat in den Auftrag gegeben wurde, haben ein Fünftel der Befragten angegeben, dass sie in diesem Jahr insgesamt weniger Geld für Urlaub ausgeben wollen als im Vorjahr. Unsere Redaktion hat die hiesigen Reisebüros gefragt, ob auch die Kinzigtäler beim Urlaub sparen.