Uraufführung in Rottweil: Verbotenes auf der Bühne

Angelika Schrobsdorffs „Die Herren“ war in Bayern zeitweilig indiziert – zu freizügig, antisemitisch. Jetzt bringt das Rottweiler Zimmertheater den Stoff auf die Bühne.
Der Dreh mit dem Antisemitismus, der Entwurzelung, einer stets nur temporären Heimat ist mit Blick auf den Nahen Osten unerwartet gegenwärtig. Und dem entspricht das erzählte Leben der Protagonistin bis 1961 – ebenso wie das Leben der Autorin über weite Strecken. Zumindest, wenn man „Heimat“ auch in die Idee von Geborgenheit übersetzt, mit der so etwas wie perspektivisches gemeinsames Glück einher geht.