Eine Polka für den Musikverein Wilflingen und die Bürger der Ortschaft Wilflingen: Georg Albert Kopf komponierte die „Lemberg Polka“. Uraufführung war – wie könnte es auch anders sein – in der Lemberghalle.

In den Jahren 1991 bis 1995 war Georg Albert Kopf Dirigent beim Musikverein Wilflingen. Jedes Mal, wenn Georg Albert Kopf freitags auf der B 14 zur Musikprobe fuhr, sah er immer wieder den wunderschönen, über Wilflingen thronenden Lemberg. Ein Bild, das sich bei ihm einprägte.

Die Tatsache, dass er in Wilflingen sehr nett aufgenommen wurde, veranlasste ihn deshalb dazu, eine „Lemberg Polka“ zu komponieren.

Lesen Sie auch

Mit Elan und Eifer

Nun wurde diese 1990/1991 nicht ganz fertig und geriet dann über die Jahre hinweg in Vergessenheit, jedoch kam bei einem Musikfest und Wiedersehen im Oktober 2024 die an Georg Albert Kopf gerichtete Frage eines Wilflinger Musikers auf, was aus der Polka denn geworden sei?

Georg Albert Kopf war sofort begeistert und arbeitete in den folgenden Wochen mit großem Elan und Eifer an der Fertigstellung seiner Polka.

Die Uraufführung sollte im Rahmen seines 60. Geburtstages stattfinden. Dieser musste in der Lemberghalle Wilflingen mit Blick auf den Lemberg gefeiert werden.

Eine Herzensangelegenheit

Gesagt, getan! In einer stimmungsvoll dekorierten Lemberghalle stand Georg Albert Kopf vor seiner Familie und seinen Freunden mit der Wilflinger Musikkapelle auf der Bühne. Nahezu alle Aktiven waren anwesend. Eine Herzensangelegenheit, nicht nur für den Komponisten.

Großer Erfolg

Die Kriterien von Georg Albert Kopf, ein erstklassiges, flottes Stück für das Unterhaltungsrepertoire sowie für Konzerte mit hohem Wiedererkennungseffekt und eigenem Charakter zu komponieren, wurden von ihm auf jeden Fall erfüllt. Für ihn war es wichtig, eine Polka zu schreiben, an der die ganze Kapelle Freude hat und die der Wilflinger Kapelle auf den Leib geschnitten ist.

Im Trio durfte deshalb folgender Text mit Bezug auf den Lemberg definitiv nicht fehlen: Wir sind Kinder vom Lembergund wir lieben ihn, den Heimatberg.Bester Freund, du edle Perle,mit dem grünen Waldgewand.Haben wir einmal Sorgenund das Schicksal macht das Leben schwer,nur ein Blick zu dem Lembergmacht das Leben lebenswert.

Die Uraufführung der „Lemberg Polka“ in der Lemberghalle war ein großer Erfolg, eine Zugabe selbstverständlich. Standing Ovation für Georg Albert Kopf und ein sichtlich gerührter Komponist – ein unvergessliches Geburtstagsgeschenk.

Seine Motivation war es, die Liebe und Verbundenheit zum Lemberg für die Wilflinger Einwohner für immer musikalisch festzuhalten. Und dies hat Georg Albert Kopf in hervorragender Weise geschafft. So hieß es denn Richtung Meister Kopf: „Chapeau, Herr Komponist und ein herzliches Vergelt’s Gott, lieber Georg!“