Update der Polizei: So kam es zum schweren Unfall auf der L75 bei Meißenheim
Beim Unfall auf der L75 wurde ein Mann schwer verletzt. Foto: Murat/dpa

Nach Abschluss der Unfallaufnahme verzeichneten Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg einen Schwerverletzten, einen Leichtverletzten und einen Schaden von rund 60 000 Euro.

Offenbar war ein 49 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 6.55 Uhr aus Richtung Ichenheim kommend unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Panzerstraße abzubiegen. Hierbei missachtete er nach derzeitigen Erkenntnissen den Vorrang eines entgegenkommenden Audi A3, am Steuer war ein 27-Jähriger, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Durch den nahezu frontalen Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt.

 

Der Rettungsdienst brachte den Endzwanziger mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der mutmaßlich Unfallverursacher erlitt offenbar leichte Verletzungen und wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Nach Räumung und Reinigung der Unfallstelle gaben die Rettungskräfte diese gegen 9.45 Uhr wieder frei.

