Unwetter über Lörrach: Donots-Konzert beim Stimmenfestival vorzeitig abgebrochen

Das letzte Marktplatzkonzert des Stimmenfestivals wurde am Sonntagabend abrupt abgebrochen - die Donots konnten gerade noch drei Songs zum Besten geben, dann wurde der Marktplatz geräumt.
"Es gibt eine Unwetter-Warnung. Bringt Euch in Sicherheit." Ungläubige Mienen, irritiertes Um-Sich-Blicken: Meint Stimmen-Chef Timo Sadovnik seine Ansage tatsächlich ernst, wie er da mitten im Donots-Konzert die Bühne betritt und eine Party mit etwa 1500 ausgelassen feiernden Gästen abbricht, die gerade wieder Fahrt aufnimmt? Ja, tut er: Unmittelbar nach seiner Ansage beginnen die Securitys – bis dahin vor allem mit dem Ausgeben von Trinkwasser beschäftigt – damit, den Marktplatz zu räumen und die Gäste in Richtung der Ausgänge zu drängen.