Unwetter in Sulgen: Baum knallt auf die Sulgauer Straße

Das war knapp: Am Dienstag gegen 14.30 Uhr stürzte eine Pappel in Höhe des Blitzers bei der Bushaltestelle mitten auf die Hauptstraße.

Eine Leserin berichtet unserer Redaktion über den Vorfall. „Man kann von Glück reden, dass niemand zu Schaden kam“, erzählt sie. Am Dienstag gab es auch in Sulgen heftige Regengüsse und Windböen. Insbesondere im Berufsverkehr gibt es dort zwei Mal täglich Staus. Viele Autos stehen in dem Bereich, wo der Baum umgekippt ist. Zudem sind dort viele Fußgänger unterwegs, beispielsweise von den Schulen oder Personen, die einkaufen oder zum Arzt gehen.

Polizei regelt Verkehr Diesmal ging jedoch alles gut. Das bestätigt auch Hannes Herrmann, Pressesprecher der Stadt, auf Anfrage unserer Redaktion. „Es gab zum Glück keine Schäden", sagt er.

Die Polizei war schnell vor Ort, um den Verkehr zu regeln. Die Sulgauer Straße war halbseitig gesperrt, da der Baum auf der Straße lag.

Der Bauhof kümmerte sich um den Abtransport. Foto: Privat

Auch der städtische Bauhof leistete ganze Arbeit. Ein Einsatztrupp war sofort zur Stelle. „Die Kollegen haben den Baum vor Ort zersägt und dann mit Kran und LKW abtransportiert“, berichtet Hannes Herrmann.

Um sicherzugehen, wurde noch ein weiterer Baum gefällt. Hermann: „Aus Sicherheitsgründen hat der Bauhof einen weiteren Baum, der unten mit dem umgestürzten Baum verbunden war, ebenfalls entfernt“.

Keine Fäulnis

Die Ursachenforschung war schnell abgeschlossen: „Der Baum ist aufgrund des Unwetters und der Sturmböen umgekippt. Der Baum hatte keine Fäulnis“, so der Pressesprecher. Bäume im Stadtgebiet entlang von Straßen werden einmal jährlich kontrolliert.

Der Baum in der Sulgauer Straße war aber nicht zur Fällung vorgesehen. Die Pappel konnte der schieren Naturgewalt an diesem Tag nicht standhalten.