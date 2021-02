Untersuchungen nicht aufschieben Viele meiden aus Angst vor Corona Gang zum Zahnarzt

Stuttgart - Laut Kassenzahnärztlicher Vereinigung hat sich im Südwesten bisher noch kein Patient in einer Zahnarztpraxis mit dem Coronavirus infiziert. "Es ist uns kein Fall in Baden-Württemberg bekannt, in welchem eine Corona-Infektion im Zusammenhang mit einer Zahnarztpraxis beziehungsweise einer zahnärztlichen Behandlung stand oder steht", sagte ein Sprecher der Vereinigung in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur. Zahnärzte seien schon immer die absoluten Hygieneprofis. "Und zwar schon lange vor Corona." Die Praxen hätten lang bewährte und eingeübte Hygienekonzepte.

Vorsorgeuntersuchungen nicht aufschieben