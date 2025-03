Unterschriften für Bürgerentscheid: Bürger wollen Thermensanierung verhindern

Feuerwehrhaus Bad Wildbad-Aichelberg Beim Vorzeige-Neubau gibt es leise Misstöne

Zügig schreiten sie voran, die Arbeiten am Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Aichelberg. Der Rohbau wird noch diese Woche abgeschlossen. Im Gemeinderatsausschuss gibt es trotzdem Fragen. Dabei sei das, was die Feuerwehr eigentlich will, doch sogar billiger als der Vorschlag der Planer.