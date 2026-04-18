Unternehmerin mit 18 Jahren: Wenn berufliche Träume in Binzen wahr werden

Miriam von Hopffgarten aus Binzen hat direkt nach dem Abitur den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Sie will jungen Leuten Mut zum Traumberuf machen.
Liebe und Leidenschaft werden im Marketing oft bemüht, um Kunden klar zu machen, warum sie sich genau für dieses oder jenes entscheiden sollten. Bei Miriam von Hopffgarten ist dies allerdings keine leere Phrase, was im Gespräch mit ihr deutlich wird. Die heute 28-Jährige lebt und atmet das Kochen und Backen. Die Ideen sprudeln im Sekundentakt aus ihr heraus, was sie in ihrem Catering-Betrieb „Chez Mimi“ noch anbieten könnte.