Unternehmen steckt in der Krise: Taxi Bösinger aus VS stellt Insolvenzantrag

Taxi Bösinger aus Villingen-Schwenningen steckt in der Krise: Das Taxiunternehmen hat Insolvenz angemeldet – und kämpft nun um die Zukunft des Betriebs.
Beim Transportunternehmen Taxi Bösinger in Villingen-Schwenningen beginnt der Sanierungsprozess. Trotz Insolvenzantrag setze das Unternehmen den Geschäftsbetrieb bis auf Weiteres uneingeschränkt fort. Das schreibt die zuständige Kanzlei Gerloff Liebler Rechtsanwälte in einer Mitteilung. Transportbestellungen werden demnach ohne Abstriche angenommen und wie bisher auch zuverlässig abgearbeitet.