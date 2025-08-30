Unternehmen in der Tullastraße: Die Ettenheimer GFA Finanzberatung expandiert

Die Firma bezieht ihre neuen Räume offiziell im September – nur einige Meter von der Zentrale entfernt. Geschäftsführer Pirmin Bender freut sich über den Wachstum.
Gegründet hat sich die GFA Finanzberatung im Jahr 2000, später kam die GFA Immobilien dazu. Nun erweitert sich das Unternehmen räumlich, wie es auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Dafür hat es das ehemalige Bürogebäude der Rechtsanwälte Stoll & Sauer in der Tullastraße 16 erworben – es liegt nur wenige Häuser von der Zentrale in der Tullastraße 22 entfernt.