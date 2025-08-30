Unternehmen in der Tullastraße: Die Ettenheimer GFA Finanzberatung expandiert

Die Firma bezieht ihre neuen Räume offiziell im September – nur einige Meter von der Zentrale entfernt. Geschäftsführer Pirmin Bender freut sich über den Wachstum.

Gegründet hat sich die GFA Finanzberatung im Jahr 2000, später kam die GFA Immobilien dazu. Nun erweitert sich das Unternehmen räumlich, wie es auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Dafür hat es das ehemalige Bürogebäude der Rechtsanwälte Stoll & Sauer in der Tullastraße 16 erworben – es liegt nur wenige Häuser von der Zentrale in der Tullastraße 22 entfernt.

Entstanden ist dort ein Beratungszentrum für Baufinanzierungen und Immobilien, das Unternehmen spricht von einem „Baufi- und Immo-Center“. Dieses Kompetenzzentrum beherbergt laut einer Mitteilung an unsere Redaktion ein zwölfköpfiges Team rund um die Baufinanzierungs- und Immobilienabteilung. Die zuständigen Mitarbeiter waren zuvor in der Zentrale in der Tullastraße 22 untergebracht. Es soll laut Homepage der GFA der zentrale Ort für alles rund um Immobilien sein – von der Bewertung über den (Ver-)Kauf bis hin zur Finanzierung.

Bau wurde in rund sechs Wochen modernisiert

Mit dem neuen Standort stärke man nicht nur die Beratungskapazitäten, sondern investiere auch in die Zukunft der GFA in Ettenheim, so Geschäftsführer Edwin Muttach in der Mitteilung. Gleichzeitig schaffe man, so Geschäftsführer Michael Rascher, an dem bisherigen Standort an der Adresse Tullastraße 22 Platz für den Ausbau der Abteilungen Versicherung, Geldanlage und Altersvorsorge.

„Wir hatten schon länger Kontakt zur Kanzlei und wurden so auf die Immobilie aufmerksam“, erklärt Geschäftsführer Pirmin Bender im Gespräch mit unserer Redaktion die Hintergründe für den Erwerb der Räumlichkeiten. Die Erweiterung sei notwendig, die Zentrale sei beengt. Innerhalb von sechs bis sieben Wochen sei der Bau über den Sommer modernisiert worden. „Wir haben uns wirklich gesputet“, verrät Bender. Die ersten Mitarbeiter haben den Arbeitsplatz bereits gewechselt, weitere werden bald folgen.

Das Gebäude wurde unter anderem neu gestrichen und ein beleuchtetes Firmenlogo an der Außenfassade angebracht. „Wir haben auch einen schönen Fußweg gebaut, damit wir uns trockenen Fußes zwischen den beiden Gebäuden bewegen können“, berichtet Bender im Gespräch weiter. Insgesamt habe die GFA in die neuen Räumlichkeiten einen siebenstelligen Betrag investiert.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit 40 Mitarbeiter. Durch den zusätzlichen Raum könne man nun mittelfristig noch weitere qualifizierte Fachkräfte einstellen, so Bender. Das Ziel seinen rund fünf neue Kollegen.

Die GFA ist laut Mitteilung seit mehr als 25 Jahren in Ettenheim und der Region aktiv und betreut Privat- und Gewerbekunden in allen finanziellen Lebenslangen. Mit dem neuen Gebäude verfolge man das Ziel, kompetente Beratung mit kurzen Wegen und einer engen Vernetzung zu bieten – von Immobilienbewertung und Finanzierung über Geldanlagestrategien, Versicherungslösungen bis zur Generationenberatung.

Vorstellung der Räume

Der Umzug soll am Sonntag, 14. September, gefeiert werden. Bei einem Tag der offenen Tür lädt die GFA in die neuen Räume in der Tullastraße 16 ein. Neben Vorträgen rund um die Themen Wohneigentum, Finanzierung, Immobilien als Kapitalanlage und Photovoltaik bietet das Event ein Rahmenprogramm mit Gewerbeschau, Infoständen, Verpflegung und einer Einbindung in das Ettenheimer Foodtruck-Festival, heißt es in der Einladung.