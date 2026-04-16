Unternehmen aus Albstadt: Übernahme von Mayer & Cie. ist vollzogen – 45 Mitarbeiter eingestellt

Die Albstädter Traditionsmarke Mayer & Cie. startet unter Eigentümer Xu Hongjie neu. Das Team der neuen Mayer & Cie. Global umfasst rund 45 Mitarbeiter.

Die Zukunft der Marke Mayer & Cie. ist gesichert: Mit dem erfolgreichen Vollzug des erst im Februar dieses Jahres abgeschlossenen Kaufvertrags über Vermögensgegenstände im Rundstrickmaschinenbau des deutschen Traditionsunternehmens Mayer & Cie. kann die Marke fortbestehen. Darüber informiert das Unternehmen am Donnerstagmorgen in einer Pressemitteilung.

Der Erwerb der Vermögensgegenstände durch den neuen Eigentümer Xu Hongjie sei nun formal erfolgt. „Damit ist der Weg frei für die Wiederaufnahme eines Geschäftsbetriebs am Standort Albstadt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Schnell leistungsfähig agieren

In der Übergangsphase zwischen Signing – der Unterzeichnung der Verträge im Februar – und dem Closing am Mittwoch habe der neue Eigentümer mit seinem Team an einem Konzept für den Neustart gearbeitet. Ziel ist es, die Traditionsmarke neu auszurichten und an den Anforderungen der Kunden zu orientieren.

Mayer & Cie. soll schneller, leistungsfähiger und noch stärker lösungsorientiert agieren. Das vollzogene Closing markiere den finalen Meilenstein in der Übertragung von Vermögenswerten aus dem Rundstrickbereich von Mayer & Cie. an Xu Hongjie.

Zustimmungen der Behörden liegen vor

Sämtliche Verhandlungen, Sorgfaltsprüfungen und rechtliche Vereinbarungen konnten abgeschlossen werden. Auch die erforderlichen Zustimmungen aller relevanten Behörden liegen vor. Dazu zählen insbesondere die Freigaben der zuständigen chinesischen Behörden für Auslandsinvestitionen sowie die Unbedenklichkeitsbescheinigung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

„Wir freuen uns, dass das Verfahren nun zu einem guten Abschluss gekommen ist“, wird Xu Hongjie im Namen seiner Familie zitiert. „Wir sind überzeugt vom unvergleichlichen Wert der Marke, der Qualität der Maschinen und tief beeindruckt von der technischen Kompetenz des neuen Teams.“

Es mache ihn sehr stolz, selbst Teil dieses Teams zu sein, so der junge Unternehmer. Mit Abschluss des Verfahrens kann das Unternehmen seine volle Geschäftstätigkeit aufnehmen.

Die Zielsetzung für den Neustart sei klar umrissen: Es gelte, schnellstmöglich die Profitabilität herzustellen und das Unternehmen mittelfristig an die Spitze des globalen Textilmaschinenmarktes zu führen. Das Team der neuen Mayer & Cie. Global – wie das Unternehmen zukünftig firmieren wird – umfasse derzeit rund 45 Mitarbeiter, insbesondere im Bereich der Konstruktion, Produktmanagement und Vertrieb. Alle Personen wurden laut Mitteilung neu eingestellt.

„Schlagendes Herz in Albstadt“

Die Marke Mayer & Cie. wird eigenständig bleiben, mit einem „schlagenden Herz in Albstadt“, so Xu Hongjie in der Presseinformation weiter. Das bedeutet, Forschung und Entwicklung werden ebenso wie die Produktion und die zugehörige Verwaltung weiterhin am Stammsitz ansässig sein.

Das neue Unternehmen Mayer & Cie. Global agiert mit klarer strategischer Ausrichtung und Fokus auf das Premiumsegment. Das Produktportfolio erstreckt sich von Single- bis Double-Jersey-Maschinen für Anwendungen in Bekleidung, bis zu Wäsche und Heimtextilien. Synergien zwischen den beiden Unternehmen gelte es zu nutzen. Die liegen unter anderem in der Beschaffung, beim Zugang zu Marktkenntnissen ebenso wie der Möglichkeit, ein deutlich breiteres Spektrum an Kundenbedürfnissen zu bedienen, als es ein Unternehmen allein könnte.

Chronologie des Verfahrens