Unternehmen aus Albstadt: Übernahme von Mayer & Cie. ist vollzogen – 45 Mitarbeiter eingestellt

Die Albstädter Traditionsmarke Mayer & Cie. startet unter Eigentümer Xu Hongjie neu. Das Team der neuen Mayer & Cie. Global umfasst rund 45 Mitarbeiter.
Die Zukunft der Marke Mayer & Cie. ist gesichert: Mit dem erfolgreichen Vollzug des erst im Februar dieses Jahres abgeschlossenen Kaufvertrags über Vermögensgegenstände im Rundstrickmaschinenbau des deutschen Traditionsunternehmens Mayer & Cie. kann die Marke fortbestehen. Darüber informiert das Unternehmen am Donnerstagmorgen in einer Pressemitteilung.