Unsere Redaktion hat es getestet: Was hat es mit dem Zukunftslabor in Lahr auf sich?

Was hat es mit dem Zukunftslabor in Lahr auf sich?

1 Mit „Augmented Reality“ lassen sich beispielsweise Kuckucksuhren aus einem Online-Shop an die eigene Wand „projizieren“. Foto: Köhler

Im Pop-Up-Zukunftslabor in der Lahrer Marktstraße werden zurzeit Innovationen zur Schau gestellt. Sie sollen die Arbeitsabläufe im Kaufhaus oder im Restaurant vereinfachen. Unsere Redaktion hat sie getestet.









„Wir brauchen hier Innovationen“ – mit diesen Worten begrüßt Robin Derdau, Wirtschaftsförderer der Stadt Lahr, unsere Redaktion in den Räumen des – inzwischen verkauften – ehemaligen Schuhhauses Kindle. Bis zu diesem Donnerstag sind Unternehmer, aber auch Normalbürger eingeladen, sich hier technische Neuheiten anzusehen. „Es ist ein Impuls, ein Austausch, um zu erfahren: Was gibt es Neues?“, so Derdau zum Konzept. Doch was taugen die Innovationen wirklich? Julian Kemmer, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Konstanz, führt unsere Redaktion herum.