Universitätsbibliothek Freiburg: Streit um Nachbesserung der Fassade geht weiter

Die Sanierung der Fassade der Universitätsbibliothek in Freiburg verschiebt sich weiter. Die zuständige Baufirma hat Insolvenz angemeldet.
Als die Freiburger Uni-Bibliothek (UB) im Sommer den zehnten Jahrestag ihrer Eröffnung feiern durfte, klang die Sache noch überschaubar: Man habe dem Unternehmen „Metallbau Früh“ in Umkirch eine Frist gesetzt, wonach die Abdichtungsarbeiten an der UB-Fassade bis zum Herbst des laufenden Jahres abgeschlossen werden sollen. Doch daraus wird nun erst einmal nichts. „Metallbau Früh“ hat Mitte Juli Insolvenz angemeldet. Insolvenzverwalter Uwe Rottler habe nun mitgeteilt, dass für die Gläubiger nichts mehr zu holen sei.