Unheimliche Begegnung: Nosferatu-Spinne krabbelt auch im Kreis Rottweil

1 Auf dem NABU-Portal „Naturgucker“ (im Hintergrund) können Sichtungen der Nosferatu-Spinne gemeldet werden Auf unserem Symbolbild ist die Aufnahme einer Nosferatu-Spinne zu sehen, die in Schiltach mit einem Glas gefangen wurde Foto: /Eric Zerm

Laut Naturschutzbund Deutschland ist die Nosferatu-Spinne inzwischen in ganz Deutschland verbreitet. Im Kreis Rottweil wurden 2022 erste Sichtungen gemeldet. Die jüngste Meldung stammt vom 30. August 2024 aus Zimmern ob Rottweil









Ihr Körper ist laut Naturschutzbund Deutschland (NABU) knapp zwei Zentimeter lang (so groß wie eine Wespen-Königin), und ihre Beine sind bis zu sechs Zentimeter lang. Wer eine Nosferatu-Spinne an der Wand sitzen sieht und im eigenen Zuhause eher an die feinen dünnbeinigen Weberknechte gewöhnt ist, dürfte beim Anblick einer Nosferatu-Spinne einen ziemlichen Schreck bekommen.