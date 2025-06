Der Firmengründer Lukas Willmann begann mit dem Unternehmen Feinheit 2019 als Instagram-Seite für Autofotografie, und seitdem hat die Firma eine beeindruckende Fahrt hinter sich.

Dieses Jahr fanden in der blühenden Kulisse des Kurparks aufgrund der Initiative von Feinheit 96 Oldtimer mit ihren Fans den Weg nach Bad Dürrheim. Das Ziel der Firma ist es, die Firma Feinheit mit dem Motorsport zu verbinden.

Die Ausstellung im Kurpark mit den spektakulären Oldtimern bot für Autoenthusiasten eine einmalige Plattform. Feinheit vertreibt Sticker für Autos und eine eigene Modelinie „Feinheit-Clothing“. Shirts, Leggins, Caps, Hoodies können bei der Firma im Online Shop erworben werden. Die Firma hat sich bereits auf der Tuning World und bei größeren Veranstaltungen bekannt gemacht und war im letzten Jahr auch in Bad Dürrheim präsent.

Alle Autos, teilweise Modelle von 1989 wurden durch die Besitzer individuell modifiziert. So standen in dem natürlichen Showroom makellose, teils farbenprächtig getunte Modelle, manche mit beeindruckendem Sound.

Arthur und Valentina Radtke vor einem flotten Flitzer. Foto: Renate Zährl

Eine große Besucherschar kam, um die Eyecatcher zu bestaunen und zu hören. Nach der Veranstaltung übernehmen das Ehepaar Arthur Radtke und Valentina Radtke die Firma von Lukas Willmann ganz. Bei Arthur Radtke wurde die Begeisterung für alles, was motorisiert ist, bereits durch den Vater in die Wiege gelegt, wie Valentina Radtke verrät. Sie erzählt: „Es macht sehr viel Freude, die Arbeit in die Firma zu investieren, und es gehört Mut dazu, mit so einer Ausstellung etwas Neues anzubieten.“

Mutige Newcomer

Die Betreiber machten bereits die Erfahrung, dass Bürger aus Bad Dürrheim, Baden-Württemberg und der Schweiz durch Social Media aufmerksam geworden und gekommen sind, die Ausstellung also einem großen Kreis bekannt gemacht wurde. Die mutigen Newcomer sind bis jetzt noch nebenberuflich für die Firma tätig. Sie arbeiten bereits an Kooperationen mit anderen Gruppen. So arbeiten sie mit einem Unternehmen aus Kroatien zusammen. Kontakte bestehen auch in die Schweiz, Österreich und Slowenien. Das Ehepaar Radtke denkt an ein europaweites Netzwerk, um die Firma zu positionieren. Gelobt wurde von ihnen die gute Unterstützung der Kur- und Bäder GmbH.

Auch ein DJ sorgt für Stimmung

Um die auswärtigen Aussteller auf Bad Dürrheim aufmerksam zu machen, haben sich die beiden Jungunternehmer auch etwas einfallen lassen. Sie vergaben Einfahrtstickets. Die Tickets konnten am Solemar, im Narrenschopf und am Adventure Golf abgezeichnet werden, dafür gab es ein Geschenk beim Stand von Feinheit.

Ein DJ sorgte ab 17 Uhr für passende Stimmung, und zum Abschluss gab es am Sonntag ein gemeinsames Weißwurstfrühstück bei „Wild & Fein“.