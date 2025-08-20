Unfall mit Motorrad: Fußgänger stirbt in Basel

1 Der 78-Jährige erlag später seinen Verletzungen (Symbolfoto). Foto: Kantonspolizei Basel-Stadt Ein Motorradfahrer erfasste ihn bei einem Fußgängerüberweg.







Ein 78-jähriger Fussgänger ist am Dienstagabend in Basel von einem Motorrad erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Fußgänger erlag am Mittwoch im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Zum Unfall war es am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der Zürcherstraße bei einem Zebrastreifen in Richtung Basel gekommen. Ein 28-jähriger Motorradfahrer sei gegen den Fußgänger geprallt, hieß es weiter. Der Mann wurde gegen ein vorausfahrendes Auto geschleudert und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst lieferte den Mann ins Krankenhaus ein, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Polizei stellte das Motorrad sowie das vorausfahrende Auto sicher. Die Fahrspur musste für rund drei Stunden gesperrt werden. Die genaue Unfallursache wird ermittelt. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.