Unfall mit Linienbus Radfahrer bei Fischingen schwer verletzt red/pm 29.05.2026 - 16:54 Uhr 1 Zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Bus ist es bei Fischingen gekommen. Der Radfahrer trug laut Polizei keinen Helm und wurde schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Kzenon/ Shutterstock Bei Fischingen übersah ein Radfahrer einen vorfahrtsberechtigten Linienbus. Link kopiert Ein Radfahrer hat sich bei einem Unfall mit Beteiligung von Fahrrad und Linienbus schwer verletzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ein Linienbus befuhr am Donnerstag kurz nach 16 Uhr die Schulstraße von der Haltestelle „Läufelberghalle“ in Richtung Bundesstraße. Ein 39-jähriger Radfahrer befuhr einen Gemeindeverbindungsweg, welcher fast parallel zur Ortschaft Fischingen verläuft. An der Kreuzung zur Schulstraße übersah der Radfahrer den vorfahrtsberechtigten Linienbus. Der 33-jährige Fahrer des Busses leitete eine Bremsung ein und versuchte noch auszuweichen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Radfahrer landet in Feld Der Radfahrer kam einige Meter nach der Kreuzung im angrenzenden Feld zum Liegen.Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Basel gebracht. Busfahrer durch Splitter verletzt Durch umherfliegende Splitter der geborstenen Frontscheibe wurde der Busfahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Von den fünf Fahrgästen sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei weiter mit. Nach Sachlage trug der Radfahrer kein Fahrradhelm.