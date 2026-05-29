Unfall mit Linienbus: Radfahrer bei Fischingen schwer verletzt

Ein Radfahrer hat sich bei einem Unfall mit Beteiligung von Fahrrad und Linienbus schwer verletzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Ein Linienbus befuhr am Donnerstag kurz nach 16 Uhr die Schulstraße von der Haltestelle „Läufelberghalle“ in Richtung Bundesstraße. Ein 39-jähriger Radfahrer befuhr einen Gemeindeverbindungsweg, welcher fast parallel zur Ortschaft Fischingen verläuft. An der Kreuzung zur Schulstraße übersah der Radfahrer den vorfahrtsberechtigten Linienbus.

Der 33-jährige Fahrer des Busses leitete eine Bremsung ein und versuchte noch auszuweichen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Radfahrer landet in Feld

Der Radfahrer kam einige Meter nach der Kreuzung im angrenzenden Feld zum Liegen.

Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Basel gebracht.

Busfahrer durch Splitter verletzt

Durch umherfliegende Splitter der geborstenen Frontscheibe wurde der Busfahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Von den fünf Fahrgästen sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei weiter mit. Nach Sachlage trug der Radfahrer kein Fahrradhelm.