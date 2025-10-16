Unfall mit hohem Sachschaden: Drei Autos kollidieren auf B 3 zwischen Schliengen und Auggen

1 Die Polizei hat einen Unfall aufgenommen (Symbolfoto). Foto: Markus Adler Zwischen Auggen und Schliengen gab es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.







Auf der B 3 zwischen Schliengen und Auggen ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein Autofahrer gegen 10.30 Uhr auf einen vorausfahrenden Wagen auf, der hinter einem Traktor unterwegs war. Vermutlich hatte der Autofahrer die Geschwindigkeit der vorausfahrenden Fahrzeuge überschätzt, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.