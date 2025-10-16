Unfall mit hohem Sachschaden: Drei Autos kollidieren auf B 3 zwischen Schliengen und Auggen
Die Polizei hat einen Unfall aufgenommen (Symbolfoto). Foto: Markus Adler

Zwischen Auggen und Schliengen gab es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Auf der B 3 zwischen Schliengen und Auggen ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein Autofahrer gegen 10.30 Uhr auf einen vorausfahrenden Wagen auf, der hinter einem Traktor unterwegs war. Vermutlich hatte der Autofahrer die Geschwindigkeit der vorausfahrenden Fahrzeuge überschätzt, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

 

Beim Versuch, auszuweichen, streifte er das vor ihm fahrende Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Der hinter dem Traktor fahrende Wagen drehte sich infolge des Zusammenstoßes und kam auf dm Grünstreifen zum Stehen.

Sachschaden von mehr als 20.000 Euro

Der Sachschaden wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt. Auch das angrenzende Flurstück wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen, gegen 12.45 Uhr war die Fahrbahn wieder vollständig frei.

 