Unfall in Wildberg: Fahrzeug kippt auf die Seite

1 Ein Fahrzeug kippte in Effringen nach einem Zusammenprall mit einem parkenden Auto auf die Seite. Foto: Aleksandar Mitrevski

Zu einem außergewöhnlicher Auffahrunfall ist es am Freitagmittag am Effringer Ortsausgang in Richtung Wildberg gekommen. Eine Person wurde verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge weisen jeweils Totalschaden auf.









Am Ortsausgang in Effringen Richtung Wildberg hat sich am Freitag gegen 12 Uhr ein Auffahrunfall ereignet. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, sei ein Fahrzeug in Richtung Wildberg unterwegs gewesen, als der Fahrer aus bisher ungeklärten Gründen gegen die Heckseite eines parkenden Autos geprallt war.