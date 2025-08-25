Unfall in Schliengen: Bei Kollision leicht verletzt

1 In Schliengen hat sich ein Unfall ereignet (Symbolfoto). Foto: Stefan Puchner/dpa Ein Autofahrer hat einer Motorradfahrerin in Schliengen die Vorfahrt genommen und es kam zum Zusammenstoß.







Link kopiert



Ein 85-jähriger Autofahrer hat auf dem Gärtnerweg von Schliengen kommend beim Linksabbiegen an der Einmündung zur K 6347 eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin übersehen. Diese wollte laut Polizeimitteilung nach links auf den Gärtnerweg einbiegen. Es kam es zur Kollision, die 53-jährige Motorradfahrerin stürzte. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 6500 Euro geschätzt.