Unfall in Neuenburg: Radfahrer schwer verletzt

Ein schwer verletzter Radfahrer wurde in eine Klinik geflogen (Symbolfoto). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Nach einem Unfall in Neuenburg musste ein Radfahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.







Zu einem Verkehrsunfall mit einem 41-jährigen Fahrradfahrer, bei dem dieser schwer verletzt wurde, ist es am Montag kurz nach 10.30 Uhr in Neuenburg auf der Müllheimer Straße/Bahnhofstraße gekommen. Der Mann musste mit Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand war an dem Verkehrsunfall vermutlich ein weiterer, zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer beteiligt, der sich während der Unfallaufnahme aber nicht mehr an der Unfallstelle aufhielt. Einige Zeit später erschien ein 34-Jähriger beim Polizeirevier Müllheim und gab an, am Sachverhalt beteiligt gewesen zu sein. Welche Rolle der Mann bei dem Verkehrsunfall gespielt hat, ist noch unklar, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.