Unfall in Münchenstein: Behinderungen im Feierabendverkehr

Der Schaden an den beiden verunfallten Autos war erheblich. Foto: Polizei BL Kurz vor dem Tunnel „Lange Heid" hat es am Dienstagabend gekracht.







Auf der Bruderholzstraße sind am Dienstag kurz vor 17.15 Uhr zwei Autos aufeinander aufgefahren. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft zufolge fuhr der 23-jährige Autofahrer auf der Bruderholzstraße in Richtung Münchenstein. Kurz vor dem Tunnel „Lange Heid“ fuhr er aus noch ungeklärten Gründen auf das Heck des vor ihm im Kolonnenverkehr fahrenden Personenwagens auf. Der Unfallverursacher wurde durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Die Fahrerin des zweiten Fahrzeugs blieb beim Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Während der Sachverhaltsaufnahme war die Bruderholzstraße nur einspurig befahrbar. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.