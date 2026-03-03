Unfall in Lörrach: Transporter rammt Pedelec

1 Die Polizei war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Beatrice Ehrlich Zu einem Unfall, bei welchem ein Kleintransporter und ein S-Pedelec beteiligt waren, kam es am Montag gegen 20.15 Uhr in der Brombacher Straße an der Einmündung Untereckstraße.







Zu einem Unfall, bei welchem ein Kleintransporter und ein S-Pedelec beteiligt waren, kam es am Montag gegen 20.15 Uhr in der Brombacher Straße an der Einmündung Untereckstraße. Der 60-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr die Untereckstraße und wollte nach links in die Brombacher Straße abbiegen. Dabei übersah er einen auf der Brombacher Straße fahrenden 43-jährigen Fahrer eines S-Pedelecs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des S-Pedelecs stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das S-Pedelec war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 1500 Euro geschätzt.