Unfall in Hinterlehengericht: Junger Autofahrer kracht bei Schiltach in eine Scheune

1 Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Wagen retten. Foto: Dold Zu einem spektakulären Unfall kam es am Montagabend kurz vor 21 Uhr im Bereich Deisenhof in Hinterlehengericht.







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Ein Autofahrer (Jahrgang 2001) war auf der B 462 von Schramberg in Richtung Schiltach unterwegs. Just nach der Bushaltestelle Deisenhof knallte er aus bislang ungeklärter Ursache auf der rechten Straßenseite auf eine Felswand. Von dieser wurde er abgewiesen und er knallte in eine Scheune, die etwa 80 Meter von der B 462 entfernt war. Hochkant gedreht kam er zum Stehen und war schwer eingeklemmt, berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Danny Barowka wenige Minuten nach dem Unglück.