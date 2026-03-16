Unfall in Hinterlehengericht: Junger Autofahrer kracht bei Schiltach in eine Scheune
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Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Wagen retten. Foto: Dold

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Montagabend kurz vor 21 Uhr im Bereich Deisenhof in Hinterlehengericht.

Ein Autofahrer (Jahrgang 2001) war auf der B 462 von Schramberg in Richtung Schiltach unterwegs. Just nach der Bushaltestelle Deisenhof knallte er aus bislang ungeklärter Ursache auf der rechten Straßenseite auf eine Felswand. Von dieser wurde er abgewiesen und er knallte in eine Scheune, die etwa 80 Meter von der B 462 entfernt war. Hochkant gedreht kam er zum Stehen und war schwer eingeklemmt, berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Danny Barowka wenige Minuten nach dem Unglück.

 

Feuerwehr stabilisiert

Die Feuerwehr Schiltach unter der Leitung von Kommandant Markus Fehrenbacher rückte sofort aus und befreite den Fahrer mit Hydraulikspreizer und Schere. Der junge Mann konnte stabilisiert werden. Beim Unfall wurde er schwer verletzt. Von dort wurde er in den Schockraum nach Villingen transportiert. Das Fahrzeug wurde anschließend mühsam von der Scheune entfernt.

Hier schlug das Fahrzeug neben der Straße ein und wurde weiter geschleudert. Foto: Dold

Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr – auch aus Schramberg – waren vor Ort. Auch der Rettungsdienst war sofort mit fünf Einsatzkräften und dem Organisatorischen Leiter Manuel Feilcke an der Unfallstelle, ebenso wie die Polizei. Der Verkehr auf der B 462 konnte ungehindert fließen. Allerdings mussten die Autofahrer langsam machen angesichts der Vielzahl von Einsatzfahrzeugen und massivem Blaulichteinsatz.

 