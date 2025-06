In Calw-Stammheim ist ein Busfahrer am Samstag auf die Gegenfahrbahn geraten, der Bus stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall im Calwer Stadtteil Stammheim sind am Samstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, hielt am Samstag kurz vor 15 Uhr ein Linienbus an der Haltestelle „Stammheim Grundschule“. Der 58-jährige Busfahrer setzte seine Fahrt auf der Hauptstraße in Richtung Calw fort und wollte zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge auf seiner Seite passieren. Bei dem Fahrmanöver geriet der Bus offensichtlich auf die Gegenfahrspur und stieß mit einem aus Richtung Calw kommenden Auto zusammen.

Ein entgegenkommender, 26-jähriger VW-Fahrer zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Der leicht verletzte Busfahrer wurde vorsorglich ebenso in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Fahrgäste in dem Linienbus blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war eine kurzzeitige Sperrung der Straße erforderlich.