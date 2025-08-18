Unfall in Badenweiler: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

1 Ein junger Motorradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: Bernd Weißbrod/dpa Ein Traktor ist in Badenweiler beim Abbiegen mit einem Motorradfahrer kollidiert.







Lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Badenweiler. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein Traktorfahrer, der die Schweighofstraße (L 131) in Fahrtrichtung Niederweiler befuhr, gegen 18 Uhr verbotswidrig nach links auf einen Feldweg abbiegen, teilt die Polizei mit. Dabei kollidierte er mit einem Motorradfahrer, der in diesem Moment zum Überholen angesetzt hatte. Der Motorradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.