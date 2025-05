Auto landet in Schmiecha - Insassen retten sich ans Ufer

Unfall in Albstadt-Ebingen

1 Ein mit drei Personen besetztes Auto ist in Ebingen in der Schmiecha gelandet. Foto: Jannik Nölke Ein mit drei Insassen besetztes Auto ist am Mittwochabend in Albstadt-Ebingen in der Schmiecha gelandet. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand.







In Ebingen ist am Mittwoch ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug in der Schmiecha gelandet. Die Insassen stehen offenbar unter Schock.