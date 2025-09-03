Unfall bei Neuenburg: Verursacher fährt einfach davon

1 Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall bei Neuenburg (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa Zwischen Neuenburg und Schliengen ist ein Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und hat ein Fahrzeug gestreift. Ein Mann wurde leicht verletzt.







Auf der L 134 kurz nach der Einmündung nach Steinenstadt hat sich am Dienstag gegen 19.35 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigen Kenntnisstand fuhr der Geschädigte von Schliengen kommend in Richtung Neuenburg, als ein entgegenkommendes Auto ohne erkennbaren Grund auf die Gegenfahrbahn geriet und ihn streifte.