Unfall bei Forstarbeiten: So rette ein Hubschrauber den Verletzten aus dem Mühlenbacher Wald

Ein Forstarbeiter wurde unter zwei Bäumen eingeklemmt. Wegen des steilen Geländes konnte nur ein Hubschrauber den Schwerverletzten bergen.
Es waren teils dramatische Szenen, die sich am Samstag in einem Mühlenbacher Wald abspielten. Und es war am Ende ein Einsatz, der auch bei den hinzugerufenen, hart gesottenen Feuerwehrleuten den Blutdruck steigen ließ: Bei Forstarbeiten war ein Mann unter zwei Bäumen eingeklemmt worden und dabei schwer verletzt worden. Glücklicherweise war er nicht allein vor Ort: Sein Bruder setzte umgehend einen Notruf ab, der die Feuerwehren Mühlenbach und Haslach, den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan rief. Doch nicht nur das: Auch die Bergwacht und ein Rettungshubschrauber wurden alarmiert. Nicht ohne Grund: Der Unfallort war eine extrem schwer zugängliche Stelle an einem Hang und dazu noch mitten im Wald.