Unfall bei Binzen: Beim Spurwechsel Auto übersehen

Ein 35-Jähriger hatte sich für den Abbiegevorgang eine Abzweigung zu früh eingefädelt. Beim Wechsel auf die Geradeaus-Spur übersah er einen Wagen.
Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr verursachte laut Polizei am Mittwoch gegen 6.40 Uhr einen Unfall auf der Kreisstraße 6354, der Verbindungsstraße von Rümmingen zum Autobahnanschluss. Ein 35-Jähriger befuhr die Kreisstraße und wollte auf die A 98 in Richtung Weil am Rhein abbiegen. Fälschlicherweise wechselte er schon im Bereich der Einmündung zur K 6340, die nach Binzen führt, auf die Linksabbiegespur. Als der Fahrer seinen Fehler bemerkte, wechselte er wieder auf die Geradeausspur zurück. Dabei übersah er einen neben ihm fahrenden Kleintransporter: Die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Das Fahrzeug des 35-Jährigen wurde nach links auf die Gegenfahrbahn abgedrängt und stieß dort mit dem Auto einer 58-jährigen Frau zusammen. Der 35-Jährige und der 58-Jährige wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 22 000 Euro geschätzt.