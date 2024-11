Einen Unfall auf der B27 bei Dotternhausen sorgte für Verkehrsbehinderungen. Ein Lkw mit Kran bleib an der Fangbrücke der Holcim-Seilbahn hängen.

Ein solches Unfallszenario bietet sich den Einsatzkräften auch nicht alle Tage. Augenscheinlich ist ein Lkw, der einen Kran geladen hatte, an der Fangbrücke der Holcim-Seilbahn bei Dotternhausen hängengeblieben.

Der Lkw war am Freitagmittag auf der B27 unterwegs. Der Kran liegt mitten auf der Fahrbahn der Bundesstraße. Die gleicht an diesem Ort einem Trümmerfeld. Laut ersten Informationen der Polizei wurde dabei niemand verletzt.

Lesen Sie auch

Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt

Die Polizei wurde kurz vor 15 Uhr am Freitag alarmiert. Die Feuerwehr ist vor Ort und kümmert sich unter anderem um ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Polizei führt den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Wer sich auskennt, sollte das Gebiet dennoch umfahren. Mittlerweile haben sich Staus in beide Richtungen der Bundesstraße gebildet.

Wie lange die Bergung des Krans dauern wird, konnte uns die Polizei um 16 Uhr noch nicht sagen. Aufgrund der Ausmaße des Krans ist aber damit zu rechnen, dass hier noch länger mit Behinderungen gerechnet werden muss.

Auch die Fangbrücke der Seilbahn wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die genauen Schäden sind aber noch nicht klar. Holcim selbst war kurz nach dem Unfall telefonisch nicht zu erreichen.