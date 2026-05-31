Unfall auf B 33 in Haslach: Ampel bricht in zwei Teile

Aus bislang ungeklärter Ursache prallte laut einer Mitteilung ein Auto gegen eine Ampelanlage. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Ampel in zwei Teile gebrochen. Ein Rettungswagen war zur medizinischen Versorgung vor Ort im Einsatz. Über mögliche Verletzungen lagen bis Redaktionsschluss keine näheren Informationen vor. Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme sowie die Verkehrsregelung. Während des Einsatzes musste die Fahrbahn einspurig gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.