Umweltskandal in Todtnau: Verdacht der illegalen Abfallbeseitigung

Der BUND hat Anzeige erstattet. Im Verdacht steht die Ablagerung von belasteten Materialien beim Parkplatz Radschert. Das Landratsamt zweifelt an Methode des Umweltaktivisten.
Todtnaus Bürgermeister Oliver Fiedel bestätigt den Eingang einer Anzeige und informiert, dass das Verfahren laufe. Die Stadt habe nichts zu verbergen und stelle den Ermittlungsbehörden alle Beprobungsprotokolle zur Verfügung. Sämtliche Fuhren zum Radschert seien stichprobenartig unter die Lupe genommen worden. Die Fertigstellung des Parkplatzes ist für das Jahr 2026 geplant.