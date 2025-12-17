Umweltskandal in Todtnau: Verdacht der illegalen Abfallbeseitigung

Der BUND hat Anzeige erstattet. Im Verdacht steht die Ablagerung von belasteten Materialien beim Parkplatz Radschert. Das Landratsamt zweifelt an Methode des Umweltaktivisten.

Todtnaus Bürgermeister Oliver Fiedel bestätigt den Eingang einer Anzeige und informiert, dass das Verfahren laufe. Die Stadt habe nichts zu verbergen und stelle den Ermittlungsbehörden alle Beprobungsprotokolle zur Verfügung. Sämtliche Fuhren zum Radschert seien stichprobenartig unter die Lupe genommen worden. Die Fertigstellung des Parkplatzes ist für das Jahr 2026 geplant.

Im Raum steht der Verdacht, dass bei der Verfüllung einer ehemaligen Deponie auch krebserregende Substanzen aus teerhaltigem Material in unerlaubter Konzentration abgelagert wurden. Umweltaktivist Dieter Berger aus Riedichen ist seit Jahren mit einer Spraydose unterwegs, um Lagerstätten von Straßenausbruchsmaterial zu detektieren. Auch auf dem Radschert beim Wanderparkplatz in schönster Umgebung sei Berger fündig geworden, hier hätten sich angesprühte Asphaltbrocken gelb verfärbt, was auf eine Konzentration von mindestens 150 Milligramm PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) schließen lasse. Bei der Aufschüttung hätte aber nur schwach belasteter Bodenaushub angeliefert werden dürfen. Berger spricht deshalb von illegaler Abfallbeseitigung und hat Anzeige wegen Umwelt- und Gewässerverunreinigung erstattet. Nachdem der BUND den Fall publik machte, seien kurz darauf Bagger angerückt, hätten das Gelände planiert und mit unbelastetem Erdreich vermischt, was außerdem gegen das Vermischungsverbot verstoße. Auf die Frage, ob Bodenmaterial am Radschert vermischt wurde, antwortet Oliver Fiedel aber: „Nein, das ist eine Unterstellung.“

Der BUND hat den Freiburger Arbeitskreis Wasser mit seiner Kritik auf seiner Seite. Dessen Sprecher Nikolaus Geiler weist darauf hin, dass schon geringe Mengen von PAK im Wasser bedenklich seien, da im Südschwarzwald an vielen Stellen belastetes Material abgelagert worden sei, was durch Niederschlag ausgeschwemmt werde und in die Gewässer gelange.

Todtnaus Bürgermeister Fiedel antwortet auf Anfrage: „Die Baugenehmigung für die Erweiterung des Parkplatzes wurde im Jahre 2014 erteilt. Seither wird kontinuierlich am Ausbau gearbeitet. Es wird kein Material abgelagert.“ Im übrigen handele es sich um keine Deponie. „Das angelieferte Material wird entsprechend der genehmigten Planung eingebaut,“ sagt Fiedel weiter.

Umweltaktivist Berger, ehemaliger Tiefbau-Arbeiter, schätzt, dass 100 000 Kubikmeter Bodenmaterial am Radschert abgelagert worden seien. Fiedel beziffert die Menge auf 24 000 Kubikmeter.

Landratsamt: Material ordnungsgemäß entsorgt

Auf die Frage, ob das angelieferte Material aus dem Breitbandausbau stamme, antwortet der Bürgermeister: „Das im Zuge der Baumaßnahme eingebaute Erdmaterial entspricht den Bedingungen der Baugenehmigung.“

Konkreter wird hingegen das Landratsamt Lörrach: „Nein, das Einbaumaterial stammt nicht vom Breitbandausbau. Es gab dort nur einen Zwischenlagerplatz“, erklärt Sprecherin Mai-Kim Lâm. „Gemäß der uns vorliegenden Entsorgungsnachweise wurde das Material ordnungsgemäß entsorgt.“

Lange Vorgeschichte am Radschert

Das Abladen von Material am Radschert hat eine lange Vorgeschichte. Ursprünglich als Sandgrube und darauffolgend als Müllhalde in Todtnauberg genutzt, wurde diese 1976 geschlossen. Danach wurde der Ort als Bauschuttdeponie „Horn I“ benutzt. 1990 war die Deponie nahezu verfüllt. 1994 wurde die Deponie „Horn II“ auf den Flächen der alten Deponie „Horn I“ genehmigt. Mit Baugenehmigung wurde 2014 auf der ehemaligen Deponie Horn II die Erweiterung des Waldparkplatzes Radschert genehmigt. Es dürfe als Abfall eingestuftes Bodenmaterial verwertet werden. „Der Grenzwert für PAK beträgt somit neun Milligramm pro Kilogramm Trockenmasse“, schreibt Pressesprecher Torben Pahl. Und weiter: „Die dem Fachbereich Umwelt vorliegenden Beprobungsergebnisse erfüllen diese gesetzlichen Vorgaben. Ein neuer Sachstand ist uns in der Angelegenheit nicht bekannt.“

Mehrere Fußballfelder groß ist die Erweiterung des Wanderparkplatzes Radschert in Todtnauberg. Der BUND erstattete Strafanzeige aufgrund des Verdachts, illegal belastetes Material aus dem Straßenbau verfüllt zu haben. Foto: Gerald Nill

Das Landratsamt zweifelt die Methoden Bergers an: „Das von Herrn Berger benutzte Detektorspray ist allerdings keine übliche und geeignete Methode, um die Einhaltung von PAK-Grenzwerten zu ermitteln. Damit wird nur punktuell die Anwesenheit von PAK-haltigem Material dargestellt, es ist jedoch keine quantitative Aussage möglich.“ Wenn einzelne Proben einen höheren PAK-Gehalt haben sollten, sei dies nicht mit dem durchschnittlichen Wert des gesamten Haufwerks gleichzusetzen, argumentiert das Landratsamt.

Dieter Berger hält dem entgegen, dass selbst Behördenvertreter das PAK-Detektorspray einsetzen. Es schlage erst bei einer Konzentration von 150 Milligramm an.

Das Landratsamt versichert: „Die Einhaltung von Umweltschutz-Standards ist wichtig und wird vom Landratsamt ernst genommen.“ Und weiter: „Zum jetzigen Zeitpunkt liegen dem Landratsamt keine Erkenntnisse einer illegalen Handlung vor.“

Mit der Stadt Todtnau stehe man im Austausch, „um die Situation nochmals zu überprüfen“.

Hintergrund

Umweltaktivist

Dieter Berger kann auf der „Haben-Seite“ diverse Erfolge beim Aufdecken von Umweltskandalen im Zusammenhang mit teerhaltigem Material in der Landschaft aufwarten.