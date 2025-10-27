Umweltbelastung im Wiesental: Welche Schadstoffe sich in Kinder ansammeln – und wie sie findet

Eine Studie untersucht, welche Schadstoffe Kinder belasten – durch Shampoo, Snack oder Schulzeug. Auch in Zell und Kleinem Wiesental werden Wohnzimmer zum Forschungslabor.
Als Interviewer Rüdiger Bornhöft und Ärztin Katharina Höflsauer die letzten Kurven zu den Neuenweger Belchenhöfen hinter sich gebracht haben, finden sie die 13-jährige Jana dort im Garten beschäftigt: Sturmtief Joshua hat sich angekündigt und die Kaninchen müssen in Sicherheit gebracht werden. Ein guter Anknüpfungspunkt, um ein paar persönliche Worte zu wechseln und das erste Eis zu brechen. Das ist gut, denn: In den kommenden eineinhalb Stunde wird das Wohnzimmer der Familie Asal zum „Untersuchungslabor“ , und Jana wird zusammen mit ihrer Mutter Pia Dutzende von Fragen über ihre Lebensgewohnheiten beantworten. Zuvor wird die Ärztin der 13-Jährigen Blut abnehmen, ihre Größe und ihr Gewicht messen.