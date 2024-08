Umstrittener Solarpark in VS: Landwirte-Verband ärgert sich – und taucht nicht auf Verteilerliste auf

Die Lage um den geplanten Solarpark bei den Bertholdshöfen im Zentralbereich zwischen Villingen und Schwenningen spitzt sich zu: Nun moniert der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV), nicht in den Verteilerlisten der Verbände aufgetaucht und so nicht in den Offenlage-Prozess einbezogen gewesen zu sein.