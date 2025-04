Umleitung in Schramberg: „Für Kinder sehr gefährliche Situationen“

Großeinsatz in Schramberg Mann stirbt nach Schussabgabe durch Polizei

Ein Polizeibeamter hat bei einem Einsatz in der Landenbergerstraße in Schramberg einen Schuss auf einen Mann abgegeben – mit Todesfolge. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und DRK war am Mittwochmittag in der Nordstadt im Einsatz.