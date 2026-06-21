Umgang mit Ersatzfreiheitsstrafen: Volle Gefängnisse sorgen im Kanton Aargau

1 Die Gefängnisse im Aargau sind voll. Dabei werden viele zu Ersatzstrafen Verurteilte dort gar nicht erst eingewiesen. (Symbolbild). Foto: Robert Michael/dpa Ersatzfreiheitstrafen fordern den Aargauer Justizvollzug. Oft werden Verurteilte nicht aufgefunden. In den Haftanstalten ist auch so schon wenig Platz.







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Im Kanton Aargau gibt es pro Jahr rund 4800 Ersatzfreiheitsstrafen wegen Nichtbezahlens einer Geldstrafe oder Buße. Der Vollzug dieser Ersatzfreiheitsstrafen scheitert teilweise am unbekannten Aufenthaltsort des Verurteilten, wie der Regierungsrat festhält. Das Amt für Justizvollzug (AJV) schätzt, dass rund 90 Prozent aller Vollzüge mit einer Dauer von weniger als einem Jahr auf Ersatzfreiheitsstrafen entfallen, wie der Regierungsrat am Freitag in der Beantwortung einer Anfrage aus den Reihen der SVP festhält. Dies entspreche etwa 4800 Fällen pro Jahr. Entgegen der Annahme einer massiven Zunahme hat sich die Zahl dieser Strafen im langfristigen Vergleich zwischen 2015 und 2025 leicht verringert, heißt es, und zwar um etwa acht Prozent. Dennoch: Der Vollzug dieser Urteile sei ein Problem.