Umbau endet im Mai: So sieht es im ehemaligen Pflegeheim in Ettenheimmünster aus

Neue Zimmer, moderne Einrichtung: Das ehemalige Gebäude des Caritashauses St. Marien Ettenheimmünster soll das Zuhause von 130 Europa-Park-Mitarbeitern werden.
Gemeinde- und Ortschaftsräte zeigten sich durchweg beeindruckt über die bauliche Erneuerung des bisherigen Pflegeheims in Ettenheimmünster. Die Caritas hatte dieses bekanntlich auf Grund der strengen Vorgaben der Landesheimbauverordnung aufgeben müssen und einen Neubau auf den Espen in der Kernstadt errichtet (wir berichteten). Als eine „tolle Lösung“ bezeichnete Bürgermeister Bruno Metz bei einer Besichtigung am Dienstag dieser Woche den Erwerb des Gebäudes durch den Europa-Park.