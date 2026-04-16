Umbau endet im Mai: So sieht es im ehemaligen Pflegeheim in Ettenheimmünster aus

Neue Zimmer, moderne Einrichtung: Das ehemalige Gebäude des Caritashauses St. Marien Ettenheimmünster soll das Zuhause von 130 Europa-Park-Mitarbeitern werden.

Gemeinde- und Ortschaftsräte zeigten sich durchweg beeindruckt über die bauliche Erneuerung des bisherigen Pflegeheims in Ettenheimmünster. Die Caritas hatte dieses bekanntlich auf Grund der strengen Vorgaben der Landesheimbauverordnung aufgeben müssen und einen Neubau auf den Espen in der Kernstadt errichtet (wir berichteten). Als eine „tolle Lösung“ bezeichnete Bürgermeister Bruno Metz bei einer Besichtigung am Dienstag dieser Woche den Erwerb des Gebäudes durch den Europa-Park.

Die Verantwortlichen des Freizeitparks hatten die Ortschafts- und Gemeinderäte sowie die Verantwortlichen der Orts- und Stadtverwaltung zu einer Besichtigung eingeladen, um ihnen die erfolgten baulichen Maßnahmen und die künftige Nutzung des Gebäudes vorzustellen. Bekanntermaßen wird der Park dort Unterkünfte für seine Mitarbeiter schaffen – bis zu 130 in der Hauptsaison, wie bei der Begehung zu erfahren war. Jürgen Mack, geschäftsführender Gesellschafter, bezeichnete es als ideale Lösung auch für den Park, zumal die bisherigen Mitarbeiterunterkünfte im Windenreuter Hof wegfallen.

Sowohl Park als auch Stadt profitieren vom Umbau

Anfänglich sei man hinsichtlich der räumlichen Anpassung des Gebäudes von einer kleinen Lösung ausgegangen. Diese habe sich aber im Laufe der Überlegungen und baulichen Gegebenheiten „zu einem großen Wurf“ entwickelt. Mack sprach der Stadt und ihren Verantwortlichen einen Dank für die Ermöglichung des „wichtigen Projekts für den Europa-Park“ aus. Den Vertretern des Ortschaftsrates und den Bewohnern von Ettenheimmünster sicherte Mack zu, dass sie keinerlei Reibereien durch die neuen Nutzer zu befürchten hätten.

Tobias Decoux, Leiter der Umbaumaßnahme, und Stephan Burkart, Leiter Immobilien und Human Resources beim Europa-Park, führten sodann die interessierten Teilnehmer dieser Besichtigung in zwei Gruppen durch die schon weit fortgeschrittenen neuen Räume auf den drei Etagen im 4500 Quadratmeter großen Projekt. Zum allergrößten Teil entstehen nun Einzelzimmer mit einer Größe von 15 bis 18 Quadratmetern, komplett neue Bäder für jedes Zimmer und neue Böden im ganzen Gebäude. Netzwerk- und Internetverbindungen sind den Bedürfnissen der jüngeren Generation angepasst.

Hell und modern: Die künftigen Bewohner dürfen sich auch auf umgebaute Badezimmer freuen. Foto: Decoux

Der Rundgang bestätigte die Aussage des Bauleiters. „Nichts mehr zu sehen vom bisherigen Reha-Flair“, hieß es. Was geblieben ist, sind die Fenster, die Heizung und – auch das wurde von den Teilnehmern des Rundgangs immer wieder angesprochen: Die tolle Aussicht auf die Umgebung des Hauses.

Sämtliche Arbeiten wurden an lokale Firmen vergeben

Für die Pflege der Gemeinschaft der künftigen Bewohner gibt es Gemeinschaftsräume mit angrenzenden Küchen, ein Hobbyraum im Untergeschoss sowie ein neu angelegter Grillplatz. Der Parkplatz wird für Autobesitzer komplett saniert. Ein Bustransfer zwischen Europa-Park und Ettenheimmünster ist dem Drei-Schicht-Betrieb im Park angepasst. „Einen siebenstelligen Betrag“ hat sich der Park die neue Unterkunft kosten lassen, verriet Mack auf Nachfrage unserer Redaktion.

Bauleiter Decoux war wichtig zu betonen, dass sämtliche Gewerke an Handwerksbetriebe aus der Raumschaft vergeben wurden. Burkart informierte, dass alle Bewohner in Vollzeit beschäftigt sind und zehn Park-Mitarbeiter ausschließlich damit beschäftigt seien, sich um die Mitarbeiter und ihr Wohnen zu kümmern. Für Rückmeldungen von Nachbarn seien die Verantwortlichen rund um die Uhr erreichbar.

Bürgermeister Metz machte sich am Ende der einstündigen Führung zum Sprecher aller Teilnehmer, indem er den Verantwortlichen des Europa-Parks für die Transparenz bezüglich baulicher Veränderungen dankte. Für einen kleinen Ort wie Ettenheimmünster habe ein solches Projekt große Relevanz.

Ende Mai soll das neue Haus offiziell eröffnet werden. Dem Wunsch nach einem Tag der offenen Tür für die Bevölkerung zeigten sich die Park-Vertreter aufgeschlossen.