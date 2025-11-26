Umbau auf Hochtouren : So laufen die Planungen für den Neustart des Dorfladens in Welschensteinach

Die Euphorie im Juli dieses Jahres war groß: Aus einer vagen Hoffnung für das Weiterbestehen des Welschensteinacher Dorfladens in Form einer Genossenschaft waren im März bei einer ersten Infoveranstaltung erste Ideen gewachsen (siehe Info); bei einer Folgeveranstaltung im Juli wurden sie dann konkret. Eine Interessengemeinschaft als Verantwortliche für den Laden stellte sich vor und gab erste Einblicke, wie der Dorfladen betrieben sowie aussehen könnte.

Auch ein Datum für die Wiederöffnung wurde in den Raum gestellt: Wenn alles gut gehen würde, könnte es schon im Februar 2026 soweit sein, erklärte Manuel Hummel. Er ist einer der Hauptverantwortlichen für den Welschensteinacher Dorfladen. Der Diplom-Betriebswirt und Unternehmer gab im Juli einen Überblick über die notwendigen Genehmigungsschritte. Unsere Redaktion hat bei ihm nun nach dem aktuellen Stand beim Dorfladen Welschensteinach nachgefragt und ob der geplante Eröffnungstermin im Februar eingehalten werden kann.

Es laufe alles nach Plan, erklärt Martin Hummel auf Anfrage unserer Redaktion. Wie zu erwarten gewesen sei, nehme die Bürokratie viel Raum im Planungsprozess ein und erfordere Zeit. „Wir sind gerade dabei, die Genehmigung des badischen Genossenschaftsverbands abzuwarten“, berichtet Hummel. Dieser sei zwischen September und Oktober beim Verband eingegangen. Er rechnet damit, dass die Genehmigung noch in diesem Jahr eintrudeln wird. „Erst wenn die durch ist, können wir die Gründungsversammlung abhalten, den Aufsichtsrat wählen und uns ins Handelsregister eingetragen lassen.

200 unterzeichnete Absichtserklärungen

„Erst dann sind wir handlungsfähig und werden die Genossenschaftsanteile verkaufen“, sagt Hummel. Diese Reihenfolge sein wichtig zum Schutz der Genossenschaftsmitglieder. Nichtsdestotrotz hätten schon 200 Personen eine Absichtserklärung für eine Mitgliedschaft unterzeichnet. Ein Anteil am Dorfladen soll 200 Euro kosten.

Während die Verantwortlichen auf die Genehmigung warten, sind sie aber nicht untätig geblieben. „Wir haben ein Kassensystem ausgewählt und auch, was das Sortiment betrifft, ist alles geklärt. Wir haben einen Metzger und einen Bäcker, die uns beliefern und auch jemanden, der die ,Non-Food-Artikel’ bringt. Momentan führen wir Gespräche mit vier, fünf weiteren regionalen Anbietern. Aber das Wesentliche ist organisiert“, fasst Hummel zusammen. Auch die Möbel seien ausgewählt und könnten jederzeit bestellt werden. Das Kassensystem sei vier bis sechs Wochen nach Bestellung vor Ort.

Im Laden selbst sei bereits „alles abgeklebt“. „Wir haben mal Klebestreifen da angebracht, wo welche Möbel hinkommen könnten, so dass man geistig die Wege im Laden ablaufen kann“, erklärt Hummel. Personell habe sich ebenfalls einiges getan, was aber nicht heiße, dass Leute abgesprungen seien – im Gegenteil. „Es gibt eine Kerngruppe von 15 bis 20 Leuten und jetzt kristallisieren sich die Untergruppen wie ,Technik’ heraus“, so Hummel. Nach wie vor gebe es die Vorstände, bestehend aus Ortsvorsteher Xaver Rockenstein, Ortschaftsrat Christian Schätzle, Einzelhandelsexpertin Susanne Zahn und ihm selbst. Der frisch gewählte Steinacher Bürgermeister Benedikt Eisele habe auch schon seine Bereitschaft erklärt, einen Aufsichtsratsposten zu übernehmen.

Neues Gesetz erfordert bauliche Maßnahme

Weiterhin seien einige bauliche Maßnahmen angegangen worden, für die gerade Angebote eingeholt werden. Wie Hummel erklärt, habe die Landesregierung sich gerade auf einen Gesetzesentwurf für Selbstbedienungssupermärkte geeinigt. Demnach dürfen diese auch sonntags zwischen 7 und 24 Uhr für acht Stunden geöffnet sein – wenn ihre Ladenfläche nicht größer als 150 Quadratmeter ist. Der Welschensteinacher Dorfladen hatte aber bisher eine Fläche von etwa 180 Quadratmeter. Die Lösung: „Es wird ein Teil optisch abgetrennt. Den brauchen wir sowieso nicht, denn der Dorfladen sollte sowieso nur 150 Quadratmeter groß sein“; führt Hummel aus. Der abgetrennte Bereich werde derzeit und soll auch in Zukunft als Festbüro und von den Vereinen verwendet werden. Alles in allem sei der angedachte Eröffnungstermin im Februar 2026 unter diesen Umständen, und wenn die Genehmigung des Genossenschaftsverbands noch in diesem Jahr kommt, weiterhin absolut realistisch. „Wir sind optimistisch, dass alles so klappt wie es geplant war“, sagt Hummel abschließend.

Rückblick

2017 wurde der Dorfladen Welschensteinach unter dem damaligen Betreiber Günter Thiem eröffnet. Ein Verein engagierte sich im Dorf und rund um das Geschäft. 2022 erklärte Thiem seinen Rückzug, der auf fünf Jahre befristete Pachtvertrag wurde nicht verlängert. Der Laden schloss. 2024 wurde bei einer Ratssitzung bekannt gegeben, dass Gespräche geführt würden, die darauf abzielten, das Geschäft mit einer Genossenschaft weiterzuführen. Bei einer Informationsveranstaltung im März stellten Betreiber aus Gündlingen ein Konzept vor, mit dem sie nach einer solchen Struktur einen Laden betreiben. Des Weiteren wurden Gedanken in den Raum gestellt, wie so ein Konzept in Welschensteinach umsetzbar wäre.