Umbau auf Hochtouren : So laufen die Planungen für den Neustart des Dorfladens in Welschensteinach

Während die Genehmigung der Genossenschaft noch aussteht, laufen Planung, Sortiment und Umbauten bereits auf Hochtouren. Der anvisierte Neustart gilt weiter als realistisch.
Die Euphorie im Juli dieses Jahres war groß: Aus einer vagen Hoffnung für das Weiterbestehen des Welschensteinacher Dorfladens in Form einer Genossenschaft waren im März bei einer ersten Infoveranstaltung erste Ideen gewachsen (siehe Info); bei einer Folgeveranstaltung im Juli wurden sie dann konkret. Eine Interessengemeinschaft als Verantwortliche für den Laden stellte sich vor und gab erste Einblicke, wie der Dorfladen betrieben sowie aussehen könnte.