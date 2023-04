Europa-Park investiert Millionensumme in Lärmschutz

1 Der Lärm der Holz-Achterbahn Wodan soll nun seit 2018 insgesamt um 5,8 Dezibel reduziert worden sein. Foto: Europa-Park/Julian Omonsky

Besonderes Holz, eine neue Dämmung und Wände: Für einen besseren Schallschutz hat der Europa-Park die Achterbahn Wodan runderneuert. Damit wurde nun eine Reduzierung von 4,4 Dezibel für das Dorf Rust erreicht, so der Park.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Was Volker Klaiber, der für die Technik und den Tagesbetrieb im Park verantwortlich ist, über die Schallschutzmaßnahmen an der Wodan erzählte, beeindruckten die Mitglieder des Ruster Bauausschusses sichtlich: Man habe während der Saisonpause des Europa-Parks von Januar bis März d den kompletten Schienenstrang der Wodan erneuert. Sie sei damit im Dorf nun erheblich leiser wahrzunehmen. Dadurch sei die Holzachterbahn insgesamt um 5,8 Dezibel leiser geworden. Insgesamt habe die Familie Mack nun zwei Millionen Euro in den Lärmschutz der Wodan investiert.