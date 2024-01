Um 45.000 Quadratmeter: Deshalb erweitert Herrenknecht seinen Schwanauer Standort

1 Mehr Platz für Herrenknecht – das Gelände des Tunnelvortriebsspezialisten in Allmannsweier wird um viereinhalb Hektar erweitert. Foto: Bildstei/n

Der Tunnelvortriebsspezialist vergrößert seinen Standort in Allmannsweier: Schon in dieser Woche beginnen die Arbeiten zur Erweiterung des Südareals, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Schritt sei auch ein Bekenntnis zu Schwanau.









Der bestehende Platz auf dem Werksareal für die Fertigung und Lagerung von Maschinen für den maschinellen Tunnelvortrieb sowie deren Komponenten sei zuletzt immer knapper geworden, heißt es in der Mitteilung der Herrenknecht AG. Mit einer Flächenerweiterung von rund 45 000 Quadratmeter will das Unternehmen in Schwanau Schritt halten „mit der weltweit steigenden Nachfrage an unterirdischen Infrastrukturlösungen“.