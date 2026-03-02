uhlsport in Balingen: Melanie Steinhilber ist neue CEO

Mit der Berufung setzt von Melanie Steinhilber in die Geschäftsführung der uhlsport GmbH setzt das Unternehmen auf Erfahrung und Verlässlichkeit. Ziel bleibt die klare Positionierung als starker Teamsport-Partner.

Melanie Steinhilber ist seit 2002 bei der „uhlsport GmbH“ tätig und hat das Unternehmen sowie die Marken uhlsport und Kempa in verschiedenen Positionen über viele Jahre mitgestaltet. Die Geschäftsleitung bleibe in ihrer bewährten Struktur bestehen, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Mit der Berufung setzt die Eigentümerfamilie Daiss ein klares Signal der Kontinuität und Stärkung. Zugleich unterstreicht sie ihre Unterstützung für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens und bekräftigt die Bereitschaft, auch künftig wesentliche Investitionen zu tätigen. Gerade im WM-Jahr sei dies ein deutliches Zeichen für den gesunden Fortbestand der „uhlsport GmbH“ heißt es in der Mitteilung.​

Teamsport im Fokus

„Mein klarer Fokus liegt an der Ausrichtung als bester Teamsportpartner – für den Fachhandel und als Profi-Partner. Wir wollen mit den besten Produkten, bestem Service und einer verlässlichen Zusammenarbeit überzeugen. Ich danke der Eigentümerfamilie für das Vertrauen“, sagt Melanie Steinhilber. Günter Daiss ergänzt: „Wir haben großes persönliches Vertrauen in Frau Steinhilber und das gesamte Team der Geschäftsleitung. Sie kennt die Firma und die Marken durch und durch und kann den Prozess der Festigung und nachhaltigen Stärkung der uhlsport GmbH konsequent führen.“

Mit der Stärkung der Unternehmensspitze bekräftigt die Firma ihre langfristige Ausrichtung: „Ein gesunder Fortbestand des Unternehmens mit den starken Marken uhlsport und Kempa, getragen von Verlässlichkeit, Investitionsbereitschaft und einer klaren Positionierung als leistungsstarker Partner im Teamsport.“