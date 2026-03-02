uhlsport in Balingen: Melanie Steinhilber ist neue CEO

Mit der Berufung setzt von Melanie Steinhilber in die Geschäftsführung der uhlsport GmbH setzt das Unternehmen auf Erfahrung und Verlässlichkeit. Ziel bleibt die klare Positionierung als starker Teamsport-Partner.
Melanie Steinhilber ist seit 2002 bei der „uhlsport GmbH“ tätig und hat das Unternehmen sowie die Marken uhlsport und Kempa in verschiedenen Positionen über viele Jahre mitgestaltet. Die Geschäftsleitung bleibe in ihrer bewährten Struktur bestehen, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.