Übung: Roter Heuberg 2025: Heli stürzt ab, Menschen ertrinken – gleichzeitig brennt’s

1 Dieser Unfall ist gestellt. Foto: Maier

Ein Arbeiter ist mit einem Arm in einer Maschine eingeklemmt, er schreit in einem fort, genauso wie ein anderer, der durch ein Stahlrohr quasi gepfählt wurde. Dazu kommt ein Unfall: Der Wagen brennt, der Fahrer ist eingeschlossen. Die Einsatzkräfte sind stark gefordert. Das Szenario ist eine Explosion in der fiktiven Firma „S. Hermann Dampfkesselbau“ – und Teil einer Großübung.









Für die Feuerwehren Balingen-Frommern, Stetten am kalten Markt und die Bundeswehr-Feuerwehr Hammelburg ging es an diesem nieselregnerischen Samstagmorgen gleich gut los. Mehr als 1300 Angehörige von Feuerwehren sowie Mitglieder weiterer Blaulichtorganisationen – Technisches Hilfswerk, DRK, Malteser, Polizei, DLRG, außerdem Bundeswehr-Feuerwehr – wirken am letzten März-Wochenende auf dem knapp 48 Quadratkilometer großen weitläufigen und deshalb bestens geeigneten Gelände des Truppenübungsplatzes Heuberg und in der Alb-Kaserne Stetten am kalten Markt mit. Angereist kommen sie aus ganz Süddeutschland, aus der Schweiz und sogar aus Liechtenstein, um entweder zu trainieren oder eine der Stationen ehrenamtlich aufzubauen und zu betreuen.